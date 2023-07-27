Турухина (Икрина) (Икрина) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1895
Дата смерти25.08.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895
Бракосочетание
07.02.1914
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Марийко (турухина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
01.08.1920
Дочь: Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
07.02.1924
Дочь: Полонина (турухина) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
19.07.1926
Дочь: Бурдина (турухина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
19.10.1927
Сын: Турухин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
14.02.1929
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович
Смерть
25.08.1942
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область