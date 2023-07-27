Турухина (Икрина) (Икрина) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина (Икрина) (Икрина) Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1895

Дата смерти

25.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1895

Отец: Икрин Андрей Михайлович

Мать: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Бракосочетание
07.02.1914

Муж: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Марийко (турухина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
01.08.1920

Дочь: Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
07.02.1924

Дочь: Полонина (турухина) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
19.07.1926

Дочь: Бурдина (турухина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
19.10.1927

Сын: Турухин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
14.02.1929

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Турухин Николай Герасимович

Смерть
25.08.1942
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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