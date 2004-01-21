Полонина (Турухина) (Турухина) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонина (Турухина) (Турухина) Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1924

Дата смерти

21.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924

Отец: Турухин Николай Герасимович

Мать: Турухина (икрина) Фекла Андреевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Полонина Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Полонин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонин Александр Константинович

Отец ребёнка: Полонин Константин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонин Константин Яковлевич

Смерть
21.01.2004
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