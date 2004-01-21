Полонина (Турухина) (Турухина) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1924
Дата смерти21.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1924
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Полонина Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Полонин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонин Александр Константинович
Отец ребёнка: Полонин Константин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2004