Полонин Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонин Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1918

Дата смерти

13.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Полонина Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Полонина (турухина) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонин Александр Константинович

Мать ребёнка: Полонина (турухина) Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонина (турухина) Зоя Николаевна

Смерть
13.04.1972
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