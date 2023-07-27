Полонин Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1918
Дата смерти13.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Полонина Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Полонина (турухина) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонин Александр Константинович
Мать ребёнка: Полонина (турухина) Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1972