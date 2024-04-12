Икрина (Бедрина) (Бедрина) Елена Львова (Леонтьева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти18.04.1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Бедрин Лев
Бракосочетание
18.01.1819
Рождение ребёнка
14.12.1819
Дочь: Лукия Павлова
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
09.11.1820
Сын: Икрин Феодор Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
01.11.1821
Сын: Икрин Козма (Кузьма) Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
26.06.1823
Сын: Икрин Симион Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
07.11.1826
Сын: Икрин Михаил Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
12.05.1828
Сын: Икрин Епифан Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
20.02.1830
Сын: Икрин Лев Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Рождение ребёнка
27.06.1832
Сын: Икрин Иван Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев
Смерть
18.04.1850
Причина смерти: от чахотки