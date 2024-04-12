Икрина (Бедрина) (Бедрина) Елена Львова (Леонтьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Бедрина) (Бедрина) Елена Львова (Леонтьева)

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Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

18.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Бедрин Лев

Мать: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
18.01.1819

Муж: Икрин Павел Прокопьев

Рождение ребёнка
14.12.1819

Дочь: Лукия Павлова

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1820

Сын: Икрин Феодор Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1821

Сын: Икрин Козма (Кузьма) Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1823

Сын: Икрин Симион Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1826

Сын: Икрин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1828

Сын: Икрин Епифан Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1830

Сын: Икрин Лев Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1832

Сын: Икрин Иван Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Прокопьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
18.04.1850
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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