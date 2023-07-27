Икрина (Койнова) (Койнова) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Койнова) (Койнова) Настасья Иванова

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Место рождения

д. Маслова Чурманского прихода

Дата рождения

1825

Дата смерти

07.11.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Маслова Чурманского прихода
Бракосочетание
01.02.1848

Муж: Икрин Михаил Павлов

Рождение ребёнка
05.11.1848

Сын: Икрин Павел Михайлов

Отец ребёнка: Икрин Михаил Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1851

Сын: Икрин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Икрин Михаил Павлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
07.11.1895
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