Икрина (Койнова) (Койнова) Настасья Иванова
Место рожденияд. Маслова Чурманского прихода
Дата рождения1825
Дата смерти07.11.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.02.1848
Муж: Икрин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
05.11.1848
Сын: Икрин Павел Михайлов
Отец ребёнка: Икрин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
22.06.1851
Сын: Икрин Петр Михайлов
Отец ребёнка: Икрин Михаил Павлов
Смерть
07.11.1895