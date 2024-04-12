Икрин Павел Михайлов
Место рождения
Дата рождения05.11.1848
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1848
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Иван Павлов
Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Евгения Фроловна
Смерть
После 1924