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Икрин Павел Михайлов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.11.1848

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1848

Отец: Икрин Михаил Павлов

Мать: Икрина (койнова) Настасья Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Икрин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Икрин Степан Павлович

Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Иван Павлов

Мать ребёнка: Икрина Евгения Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Евгения Фроловна

Смерть
После 1924
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