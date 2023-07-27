Икрина (Икрина) Евгения Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Иван Павлов
Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Павел Михайлов
Смерть
После 1924