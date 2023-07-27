Икрина (Икрина) Евгения Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Евгения Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Икрин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Икрин Степан Павлович

Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Иван Павлов

Отец ребёнка: Икрин Павел Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Павел Михайлов

Смерть
После 1924
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