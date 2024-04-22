Даценко (Коворотуша) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даценко (Коворотуша) Варвара Михайловна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

20.11.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1866 ст.

Отец: Коворотуша Михаил Стефанович

Мать: Коворотуша Васса Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 20.11.1866, Преображенская церковь
Бракосочетание
11.01.1885 ст.

Муж: Даценко Дамиан Михайлович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 1 от 11.01.1885, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=87 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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