Даценко (Коворотуша) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1866 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 20.11.1866, Преображенская церковь
Бракосочетание
11.01.1885 ст.
Запись в книге брачных обысков № 1 от 11.01.1885, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=87 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно