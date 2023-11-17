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Коворотуша Михаил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Мать: Коворотуша Ефросиния Наумовна

Рождение ребёнка
29.07.1849 ст.

Сын: Коворотуша Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Коворотуша Васса Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 29.07.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=167
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.

Сын: Коворотуша Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коворотуша Васса Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 19 от 30.03.1853, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=275
Рождение ребёнка
14.11.1862 ст.

Дочь: Коворотуша Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Коворотуша Васса Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 56 от 14.11.1862, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1146
Рождение ребёнка
20.11.1866 ст.

Дочь: Даценко Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Коворотуша Васса Гавриловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 20.11.1866, Преображенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коворотуша Васса Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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