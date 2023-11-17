Коворотуша Васса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Васса Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

23.12.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1849 ст.

Сын: Коворотуша Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 29.07.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=167
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.

Сын: Коворотуша Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 19 от 30.03.1853, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=275
Рождение ребёнка
14.11.1862 ст.

Дочь: Коворотуша Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 56 от 14.11.1862, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1146
Рождение ребёнка
20.11.1866 ст.

Дочь: Даценко Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 20.11.1866, Преображенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коворотуша Михаил Стефанович

Смерть
23.12.1907 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 23 от 24.12.1907, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=500
Похороны
24.12.1907 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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