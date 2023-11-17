Коворотуша Васса Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти23.12.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1849 ст.
Сын: Коворотуша Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 25 от 29.07.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=167
Рождение ребёнка
30.03.1853 ст.
Сын: Коворотуша Иван Михайлович
Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 19 от 30.03.1853, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=275
Рождение ребёнка
14.11.1862 ст.
Дочь: Коворотуша Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 56 от 14.11.1862, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1146
Рождение ребёнка
20.11.1866 ст.
Дочь: Даценко Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Коворотуша Михаил Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 20.11.1866, Преображенская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1907 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 23 от 24.12.1907, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=500
Похороны
24.12.1907 ст.