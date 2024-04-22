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Даценко Дамиан Михайлович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

30.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 39 от 30.10.1864, Преображенская церковь
Бракосочетание
11.01.1885 ст.

Жена: Даценко Варвара Михайловна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 1 от 11.01.1885, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=87 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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