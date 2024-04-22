Даценко Дамиан Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1864 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 39 от 30.10.1864, Преображенская церковь
Бракосочетание
11.01.1885 ст.
Запись в книге брачных обысков № 1 от 11.01.1885, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=87 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно