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Соломея Алексеева

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

С 1795 по 1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Алексей Ефимов

Мать: Ирина Никифорова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Ефимья Титова

Отец ребёнка: Тит Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Алексей Титов

Отец ребёнка: Тит Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Акулина Титова

Отец ребёнка: Тит Яковлев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Яковлев

Смерть
С 1795 по 1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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