Соломея Алексеева
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиС 1795 по 1805 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Алексей Ефимов
Мать: Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Ефимья Титова
Отец ребёнка: Тит Яковлев
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Алексей Титов
Отец ребёнка: Тит Яковлев
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Акулина Титова
Отец ребёнка: Тит Яковлев
Место жительства
С 1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Яковлев
Смерть
С 1795 по 1805 ст.