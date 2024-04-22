Аграфена (Агрипина) Алексеева
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Пантелеев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Григорий Павлов
Отец ребёнка: Павел Пантелеев
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Тимофей Павлов
Отец ребёнка: Павел Пантелеев
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Пантелеев
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Ненила Павлова
Отец ребёнка: Павел Пантелеев
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Пантелеев
Смерть
Неизвестно