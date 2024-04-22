Аграфена (Агрипина) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена (Агрипина) Алексеева

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: Алексей Ефимов

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Григорий Павлов

Отец ребёнка: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Ненила Павлова

Отец ребёнка: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Пантелеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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