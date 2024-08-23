Меркушов Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Алексей Ефимов
Место жительства
С 1794 ст.
Бракосочетание
До 1811 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Указана в ИВ 1813, но не указана в ИВ 1816. Может, просто упустили, как и многих иных.
Рождение ребёнка
01.12.1813 ст.
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Блинов Роман Андреев
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Рождение ребёнка
25.06.1823 ст.
Дочь: Ефросинья Андреева
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Рождение ребёнка
02.01.1829 ст.
Сын: Полиевкт Андреев
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова
Смерть
После 1834 ст.