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Меркушов Андрей Алексеев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Алексей Ефимов

Мать: Прасковья Александрова-Михайлова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1811 ст.

Жена: Меркушова Мария Трофимова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указана в ИВ 1813, но не указана в ИВ 1816. Может, просто упустили, как и многих иных.
Рождение ребёнка
01.12.1813 ст.

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Блинов Роман Андреев

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1823 ст.

Дочь: Ефросинья Андреева

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1829 ст.

Сын: Полиевкт Андреев

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Меркушова Мария Трофимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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