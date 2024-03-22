Акулина Титова
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: Тит Яковлев
Мать: Соломея Алексеева
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Зиновия Антонова
Отец ребёнка: Антон Никитин
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Гаврила Антонов
Отец ребёнка: Антон Никитин
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Гаврила Антонов
Отец ребёнка: Антон Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Никитин
Смерть
После 1834 ст.