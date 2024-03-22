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Акулина Титова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Тит Яковлев

Мать: Соломея Алексеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Зиновия Антонова

Отец ребёнка: Антон Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Гаврила Антонов

Отец ребёнка: Антон Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Гаврила Антонов

Отец ребёнка: Антон Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Никитин

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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