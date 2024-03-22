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Тит Яковлев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1750 ст.

Дата смерти

1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.

Отец: Яков Денисов

Мать: Ирина Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Ефимья Титова

Мать ребёнка: Соломея Алексеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Алексей Титов

Мать ребёнка: Соломея Алексеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Акулина Титова

Мать ребёнка: Соломея Алексеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломея Алексеева

Смерть
1823 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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