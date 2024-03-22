Тит Яковлев
Место рождения
Дата рождения1750 ст.
Дата смерти1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750 ст.
Отец: Яков Денисов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Ефимья Титова
Мать ребёнка: Соломея Алексеева
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Алексей Титов
Мать ребёнка: Соломея Алексеева
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Акулина Титова
Мать ребёнка: Соломея Алексеева
Место жительства
1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломея Алексеева
Смерть
1823 ст.