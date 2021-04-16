Морошкин Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти01.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябко (Морошкина) Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна
Бракосочетание
05.02.1916
Рождение ребёнка
26.02.1917
Дочь: Цыкина (Морошкина) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна
Смерть
01.08.1949
Ломоносово, Ковашевская волость, Петергофский уезд
Паралич сердца