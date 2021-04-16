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Морошкин Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Морошкин Константин Дмитриевич

Мать: Морошкина (Пономарева) Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябко (Морошкина) Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

Бракосочетание
05.02.1916

Жена: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1917

Дочь: Цыкина (Морошкина) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

Смерть
01.08.1949
Ломоносово, Ковашевская волость, Петергофский уезд
Паралич сердца

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