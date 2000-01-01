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Морошкин Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1856

Дата смерти

26.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1856

Отец: Морошкин Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Морошкин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Морошкин Александр Константинович

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
07.04.1988 ст.

Сын: Морошкин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна

Смерть
26.02.1920
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