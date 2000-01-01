Морошкин Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1856
Дата смерти26.02.1920
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1856
Отец: Морошкин Дмитрий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Морошкин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Морошкин Александр Константинович
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
07.04.1988 ст.
Сын: Морошкин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Морошкина Александра Иосифовна
Смерть
26.02.1920