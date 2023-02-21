Морошкина (Пономарева) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Пономарева) Александра Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1864 ст.

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1864 ст.

Отец: Пономарев Иосиф Дмитриевич

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Морошкин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Морошкин Александр Константинович

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1988 ст.

Сын: Морошкин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морошкина Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич

Смерть
1911
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