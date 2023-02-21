Морошкина (Пономарева) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1864 ст.
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1864 ст.
Отец: Пономарев Иосиф Дмитриевич
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Морошкин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Морошкин Александр Константинович
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1988 ст.
Сын: Морошкин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морошкина Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Морошкин Константин Дмитриевич
Смерть
1911