Зябко (Морошкина) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябко (Морошкина) Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морошкин Владимир Константинович

Мать: Морошкина Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
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