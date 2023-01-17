Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.08.1887

Дата смерти

23.06.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1887

Отец: Варнашев Иван Степанович

Мать: Варнашева Клавдия Петровна/Михайловна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.02.1916

Муж: Морошкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
26.02.1917

Дочь: Цыкина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович

Смерть
23.06.1869
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