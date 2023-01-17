Морошкина (Варнашева) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1887
Дата смерти23.06.1869
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1887
Бракосочетание
05.02.1916
Рождение ребёнка
26.02.1917
Дочь: Цыкина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Морошкин Владимир Константинович
Смерть
23.06.1869