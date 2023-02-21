Варнашева Клавдия Петровна/Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнашева Клавдия Петровна/Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1880 ст.

Муж: Варнашев Иван Степанович

Погорелово, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лопухина Христина Ивановна

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Погорелово, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Морошкина Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1887

Сын: Варнашев Александр Иванович

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Варнашев Федор Иванович

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Рождение ребёнка
09.03.1894

Сын: Варнашев Александр Иванович

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.01.1976

Дочь: Наумова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верюжская Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнашев Василий Иванович

Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
От 1934 до 1936 примерно +-. Возможно Тотьма, Вологда
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