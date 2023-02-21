Варнашева Клавдия Петровна/Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лопухина Христина Ивановна
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Морошкина Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1887
Сын: Варнашев Александр Иванович
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1894
Сын: Варнашев Александр Иванович
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.01.1976
Дочь: Наумова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верюжская Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнашев Василий Иванович
Отец ребёнка: Варнашев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно
От 1934 до 1936 примерно +-. Возможно Тотьма, Вологда