Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Воробьёв Иван
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: Воробьёва Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Воробьёв Иван
Рождение ребёнка
1922
Сын: Воробьёв Венеамин Иванович
Отец ребёнка: Воробьёв Иван
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Воробьёв Иван
Смерть
Неизвестно