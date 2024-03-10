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Воробьёв Леонид Иванович
Воробьёв Леонид Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Воробьёв Иван
Мать
Матрёна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Воробьёв Иван
Мать:
Матрёна
Смерть
Неизвестно
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