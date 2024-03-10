Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Воробьёв Венеамин Иванович
Воробьёв Венеамин Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Воробьёв Иван
Мать
Матрёна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Воробьёв Иван
Мать:
Матрёна
Смерть
1938
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия