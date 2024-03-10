Воробьёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: Воробьёва Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Воробьёв Венеамин Иванович
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: Матрёна
Смерть
Неизвестно