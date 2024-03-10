Воробьёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Воробьёв Леонид Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
05.10.1919

Дочь: Воробьёва Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Воробьёв Венеамин Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
Неизвестно
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