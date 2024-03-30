Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Панкратий Фёдоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ

Ликовское
Рождение ребёнка
22.07.1877

Сын: Николай Фёдоровъ

Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ

Ликовское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ Никитинъ

Смерть
Неизвестно
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