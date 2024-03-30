Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Панкратий Фёдоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ
Ликовское
Рождение ребёнка
22.07.1877
Сын: Николай Фёдоровъ
Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ
Ликовское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Федоръ Никитинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ Никитинъ
Смерть
Неизвестно