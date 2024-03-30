Федоръ Никитинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоръ Никитинъ

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Место рождения

Ликовское

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ликовское
Рождение ребёнка
1867

Сын: Панкратий Фёдоровъ

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Ликовское
Рождение ребёнка
22.07.1877

Сын: Николай Фёдоровъ

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Ликовское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

Смерть
Неизвестно
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