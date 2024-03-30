Федоръ Никитинъ
Место рожденияЛиковское
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Панкратий Фёдоровъ
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Ликовское
Рождение ребёнка
22.07.1877
Сын: Николай Фёдоровъ
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Ликовское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Смерть
Неизвестно