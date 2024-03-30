Николай Фёдоровъ
Место рожденияЛиковское
Дата рождения22.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1877
Отец: Федоръ Никитинъ
Мать: Параскева Васильева
Ликовское
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Степанова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1912
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1922
Сын: Фёдоров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно