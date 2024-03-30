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Николай Фёдоровъ

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Место рождения

Ликовское

Дата рождения

22.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1877

Отец: Федоръ Никитинъ

Мать: Параскева Васильева

Ликовское
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Степанова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Фёдоров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1922

Сын: Фёдоров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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