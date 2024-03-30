Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Степанова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ
Рождение ребёнка
18.06.1912
Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ
Рождение ребёнка
08.09.1922
Сын: Фёдоров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Фёдоровъ
Смерть
Неизвестно