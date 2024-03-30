Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Степанова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ

Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Фёдоров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ

Рождение ребёнка
08.09.1922

Сын: Фёдоров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Фёдоровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Фёдоровъ

Смерть
Неизвестно
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