Панкратий Фёдоровъ
Место рожденияЛиковское
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Федоръ Никитинъ
Мать: Параскева Васильева
Ликовское
Бракосочетание
28.01.1887 ст.
Жена: Екатерина Иванова
Свидетели по жениху Иванъ Даниловъ крестьянин Ложголовской волости д. Ликовско и той же волости крестьянин д. Овсища Иванъ Ивановъ по невесте крестьянин д. Овсища Григорий Ермолаевъ и крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889
Сын: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Ликовское
Смерть
Неизвестно