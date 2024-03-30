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Панкратий Фёдоровъ

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Место рождения

Ликовское

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Федоръ Никитинъ

Мать: Параскева Васильева

Ликовское
Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Жена: Екатерина Иванова

Свидетели по жениху Иванъ Даниловъ крестьянин Ложголовской волости д. Ликовско и той же волости крестьянин д. Овсища Иванъ Ивановъ по невесте крестьянин д. Овсища Григорий Ермолаевъ и крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889

Сын: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Ликовское
Смерть
Неизвестно
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