Екатерина Иванова
Место рожденияОвсище
Дата рождения17.11.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1861 ст.
Овсище
Санкт Петербургская губерния Гдовский уезд Ложголовская волость деревня Овсища Цгиа 19-125-39-190
Бракосочетание
28.01.1887 ст.
Муж: Панкратий Фёдоровъ
Свидетели по жениху Иванъ Даниловъ крестьянин Ложголовской волости д. Ликовско и той же волости крестьянин д. Овсища Иванъ Ивановъ по невесте крестьянин д. Овсища Григорий Ермолаевъ и крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889
Сын: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ
Отец ребёнка: Панкратий Фёдоровъ
Ликовское
Смерть
Неизвестно