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Екатерина Иванова

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Место рождения

Овсище

Дата рождения

17.11.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсище
Санкт Петербургская губерния Гдовский уезд Ложголовская волость деревня Овсища Цгиа 19-125-39-190
Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Муж: Панкратий Фёдоровъ

Свидетели по жениху Иванъ Даниловъ крестьянин Ложголовской волости д. Ликовско и той же волости крестьянин д. Овсища Иванъ Ивановъ по невесте крестьянин д. Овсища Григорий Ермолаевъ и крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1889

Сын: Панкратьевъ Петръ Панкратьевичъ

Отец ребёнка: Панкратий Фёдоровъ

Ликовское
Смерть
Неизвестно
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