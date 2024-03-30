Анастасия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоръ Никитинъ
Мать: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
04.12.1889
Сын: Николай Васильевъ
Отец ребёнка: Василий Петровъ
Рождение ребёнка
01.06.1892
Сын: Павелъ Васильевъ
Отец ребёнка: Василий Петровъ
Цгиа 19-127-3-284
Рождение ребёнка
17.08.1899
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Петровъ
Ликовское
Цгиф 19-127-859-266
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петровъ
Смерть
Неизвестно