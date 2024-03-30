Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоръ Никитинъ

Мать: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
04.12.1889

Сын: Николай Васильевъ

Отец ребёнка: Василий Петровъ

Рождение ребёнка
01.06.1892

Сын: Павелъ Васильевъ

Отец ребёнка: Василий Петровъ

Цгиа 19-127-3-284
Рождение ребёнка
17.08.1899

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Петровъ

Ликовское
Цгиф 19-127-859-266
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петровъ

Смерть
Неизвестно
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