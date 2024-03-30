Василий Петровъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1889
Сын: Николай Васильевъ
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
01.06.1892
Сын: Павелъ Васильевъ
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Цгиа 19-127-3-284
Рождение ребёнка
17.08.1899
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Фёдорова
Ликовское
Цгиф 19-127-859-266
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фёдорова
Смерть
Неизвестно