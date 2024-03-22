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Иван Фёдоров

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

15.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: ?

Мать: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1856

Жена: Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1858

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Дария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Никифор Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1875

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Дария Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Алексеева

Смерть
15.01.1892
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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