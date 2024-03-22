Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти15.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1856
Жена: Агафия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1858
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1872
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Дария Алексеева
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Никифор Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Алексеева
Рождение ребёнка
23.05.1875
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Дария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Алексеева
Смерть
15.01.1892