Дария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти07.05.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1872
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Никифор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
23.05.1875
Дочь: Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Смерть
07.05.1886