Дария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.05.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Никифор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1875

Дочь: Феодосия Дмитриева

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Смерть
07.05.1886
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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