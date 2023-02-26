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Агафия Иванова

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Место рождения

д.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: ?

Мать: ?

д.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1856

Муж: Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1858

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1860

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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