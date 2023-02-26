Агафия Иванова
Место рожденияд.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1856
Муж: Иван Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1858
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
30.01.1860
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно