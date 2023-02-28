Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иванова

Анна Иванова

avatar

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1860

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Агафия Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Мартин Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Варвара Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Анна Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Григорий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1886

Дочь: Анастасия Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1888

Сын: Сергей Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1891

Сын: Яков Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Александров

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ирина Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Александров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close