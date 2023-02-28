Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения30.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1860
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Агафия Иванова
Бракосочетание
28.10.1879
Муж: Мартин Александров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Варвара Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Анна Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Григорий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1886
Дочь: Анастасия Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1888
Сын: Сергей Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1891
Сын: Яков Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Александров
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ирина Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Александров
Смерть
Неизвестно