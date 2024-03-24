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Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

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Место рождения

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

08.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Кузнецов Марк Васильевич

Мать: Кузнецова Павлинья Макаровна

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1946

Дочь: Казимирова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1948

Дочь: Феденева Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Коровина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
02.02.1953

Сын: Акентьев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна

Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
08.07.1983
Первомайский, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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