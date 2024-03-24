Кузнецов Григорий (Иван) Маркович
Место рождения
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти08.07.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Рождение ребёнка
15.09.1946
Дочь: Казимирова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
14.04.1948
Дочь: Феденева Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Коровина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
02.02.1953
Сын: Акентьев Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Акентьева Анна Егоровна
Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1954
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
08.07.1983
Первомайский, Коркинский муниципальный район, Челябинская область