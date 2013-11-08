Акентьева Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти08.11.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Отец: Акентьев Егор Капитович
Рождение ребёнка
15.09.1946
Дочь: Казимирова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович
Рождение ребёнка
14.04.1948
Дочь: Феденева Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Коровина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович
Рождение ребёнка
02.02.1953
Сын: Акентьев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович
Пермский край
Смерть
08.11.2013
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край