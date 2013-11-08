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Акентьева Анна Егоровна

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Место рождения

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

08.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Акентьев Егор Капитович

Мать: Сергеева Ульяна Федоровна

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.09.1946

Дочь: Казимирова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1948

Дочь: Феденева Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Коровина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Рождение ребёнка
02.02.1953

Сын: Акентьев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Пермский край
Смерть
08.11.2013
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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