Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна

Место рождения

Кармала, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

14.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1948

Отец: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Мать: Акентьева Анна Егоровна

Кармала, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феденев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1967

Дочь: Зубенина (Виноградова) Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович

Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Усанина (Феденева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Феденев Николай

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

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