Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феденев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1967
Дочь: Зубенина (Виноградова) Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович
Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Усанина (Феденева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Феденев Николай
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край