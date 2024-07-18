Феденев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Усанина (Феденева) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно