Феденев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феденев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Усанина (Феденева) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Феденева (Акентьева) Тамара Григорьевна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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