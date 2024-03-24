Акентьев Егор Капитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.1941
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акентьев Капитон Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Акентьева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Акентьев Василий Егорович
Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна
Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акентьева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна
Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акентьева Антонина Егоровна
Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна
Пермский край
Смерть
14.11.1941