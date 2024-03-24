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Акентьев Егор Капитович

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Место рождения

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акентьев Капитон Иванович

Мать: не указана

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Акентьева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Акентьев Василий Егорович

Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна

Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акентьева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна

Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акентьева Антонина Егоровна

Мать ребёнка: Сергеева Ульяна Федоровна

Пермский край
Смерть
14.11.1941
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