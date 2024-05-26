Акентьев Капитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акентьев Капитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акентьев Егор Капитович

Мать ребёнка: не указана

Губаны, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акентьев Феодор Капитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акентьев Андрей Капитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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