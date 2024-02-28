Казимирова (Акентьева) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимирова (Акентьева) Любовь Григорьевна

Место рождения

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946

Отец: Кузнецов Григорий (Иван) Маркович

Мать: Акентьева Анна Егоровна

Кармала, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казимиров Сергей Прокопьевич

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1980

Дочь: Космодемьянская Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Казимиров Сергей Прокопьевич

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казимиров Сергей Прокопьевич

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