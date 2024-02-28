Казимирова (Акентьева) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1946
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казимиров Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.11.1980
Дочь: Космодемьянская Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Казимиров Сергей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно