Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Космодемьянская (Казимирова) Дарья Сергеевна
Космодемьянская (Казимирова) Дарья Сергеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Асбест
, Асбестовский, Свердловская область
Дата рождения
21.11.1980
Пол
Женский
Отец
Казимиров Сергей Прокопьевич
1948 г.р.
Мать
Казимирова (Акентьева) Любовь Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980
Отец:
Казимиров Сергей Прокопьевич
Мать:
Казимирова Любовь Григорьевна
Асбест
, Асбестовский, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия