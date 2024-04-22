Космодемьянская (Казимирова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космодемьянская (Казимирова) Дарья Сергеевна

Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

21.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1980

Отец: Казимиров Сергей Прокопьевич

Мать: Казимирова Любовь Григорьевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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