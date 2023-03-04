Попов Потап Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Потап Иванович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Устина Ивановна

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Вера

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Степан Потапович

Мать ребёнка: Попова Вера

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Парфён Потапович

Мать ребёнка: Попова Вера

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Иван Потапович

Мать ребёнка: Попова Вера

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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