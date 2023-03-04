Попов Потап Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Попов Иван Иванович
Мать: Попова Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Вера
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
1830
Сын: Попов Иван Потапович
Мать ребёнка: Попова Вера
Смерть
После 1834