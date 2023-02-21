Попова (?) Устина Ивановна
Место рожденияз. Новорасчистное
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Новорасчистное
Бракосочетание
После 1786
Муж: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797
Сын: Попов Ульян Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799
Сын: Попов Потап Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Попова Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1805