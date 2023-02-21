Попова (?) Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Устина Ивановна

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Место рождения

з. Новорасчистное

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Новорасчистное
Бракосочетание
После 1786

Муж: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
2 брак
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Ульян Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Попов Потап Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Попова Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1805
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