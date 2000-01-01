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Попов Ульян Иванович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Иван Иванович

Мать: Попова Устина Ивановна

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Василий Ульянович

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Ульяновна

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Савва Ульянович

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Попов Иван Ульянович

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Фёкла Ульяновна

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Мирон Ульянович

Мать ребёнка: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ирина

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1834
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