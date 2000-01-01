Попов Ульян Иванович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Иван Иванович
Мать: Попова Устина Ивановна
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Ульяновна
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Попов Иван Ульянович
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Фёкла Ульяновна
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ирина
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1834