Попова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ульян Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Попова) Параскева Ульяновна
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Попов Иван Ульянович
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Попова) Фёкла Ульяновна
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович
Смерть
После 1834