Попова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Ирина

Попова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Василий Ульянович

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Попова) Параскева Ульяновна

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Савва Ульянович

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Попов Иван Ульянович

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Попова) Фёкла Ульяновна

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Мирон Ульянович

Отец ребёнка: Попов Ульян Иванович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.